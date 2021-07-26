Похищенная и избитая бывшим мужем екатеринбурженка рассказала о потере ребенка

Posted 26 июля 2021, 12:03
Published 26 июля 2021, 12:03
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Когда девушка попала в больницу, то узнала, что беременна. Однако из-за избиения она потеряла ребенка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пострадавшую девушку.
Она также сообщила, что муж грозился ее убить и сломать ноги, если вдруг она решит сбежать.
Срок беременности был восемь недель. Получается, он убил собственного ребенка,говорит девушка.
Она добавила, что когда находилась в больнице, то у нее открылось сильное кровотечение. Она упала в обморок. Кровотечение не останавливалось и ее перевели экстренно в другую больницу, где была сделана операция.
Напомним, 39-летний бизнесмен из Екатеринбурга 22 июля похитил бывшую супругу и сутки держал в коттедже, где избивал ее. По предварительной информации, причиной стал имущественный конфликт. Мужчина подкараулил бывшую супругу возле фитнес-центра, где она работала и, угрожая предметом, напоминающим пистолет, посадил в свой автомобиль и увез.