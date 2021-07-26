tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2021, 10:34

Published 26 июля 2021, 10:34

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Самокаты опаснее велосипедов считают жители Свердловской области

26 июля 2021, 10:34
Более безопасным средством передвижения свердловчане считают велосипеды, а не самокаты. Такой транспорт выбирают для передвижения ради экономии денег 60% жителей региона.

По итогам опроса среди работающих жителей Свердловской области, проведенного службой исследований сайта по поиску работу hh.ru, выяснилось, что велосипедами при езде до работы пользуется больше жителей, чем электросамокатами.

41% опрошенных предпочитают велосипед, и всего лишь 9% — самокат. Половина жителей региона призналась, что вовсе не пользуется подобными средствами передвижения.

60% самокатчиков\велосипедистов выбирают этот транспорт из экономии денег.

При этом свой «двухколесный друг» имеется у 78% опрошенных, 15% — берут его в аренду.

По шкале от 1 до 5, где пятерка означает «очень опасный» транспорт, до 2 баллов поставили велосипеду 51% жителей Свердловской области, самокату — 26%.

Самым опасным транспортом по пятибальной шкале самокат признали 22% респондетов, а велосипед — всего 7%.

Напомним, 24 июля в Екатеринбурге на перекрёстке улиц 8 Марта — Ленина, 15-летняя школьница на самокате попала в аварию. Она пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора.

Материалы по теме
13-летняя девочка на самокате угодила под колеса иномарки на «зебре» в ПервоуральскеОпасность на двух колесах. Почему растет количество ДТП с электросамокатами?Семилетний мальчик на самокате попал под колеса на «зебре» в Заречном
#Общество#Свердловская область#Велосипед#Исследование#Самокат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика