19-летний свердловчанин наказан за призыв «захватить власть» в Telegram

Posted 27 июля 2021, 10:05
Published 27 июля 2021, 10:05
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
По данным следствия, мужчина в Telegram начал писать посты с призывами выходить на улицы города, брать оружие и захватывать администрацию. Также он призывал брать руководителей в заложники и отбиваться от правоохранителей коктейлями Молотова.
Позже свердловчанин раскаялся в своих словах и опубликовал пост о том, чтобы его слова никто не воспринимал всерьез. Однако в конце апреля в его доме следователи провели обыски.
Прокуратура требовала для «шутника» 8 месяцев ограничения свободы. Об этом пишет It’s My City.
Напомним, что райсуд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение «главу Свердловской области РСФСР» Андрея Злоказова, который вместе с Петром Афанасенко из Нижнего Тагила рассылал «приказы» в разные ведомства, пишет «Коммерсант».