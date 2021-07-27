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Posted 27 июля 2021, 07:43

Published 27 июля 2021, 07:43

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Качество воды в родниках и скважинах Нижнего Тагила проверит челябинская компания

27 июля 2021, 07:43
Определен поставщик для проверки качества воды в родниках и скважинах Нижнего Тагила. Им стало ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» из Челябинска.

На аукцион была подана единственная заявка, сумма контракта составляет 564,2 тысячи рублей. Заказчиком выступает МБУ «Служба экологической безопасности».

«Уралстройлаб» зарегистрирован в 2011 году. Компания занимается испытаниями и анализом состава и чистоты материалов и веществ, гигиеной в области питания (в том числе и ветеринарным контролем), а также химическим и биологическим анализом. Директором организации является Илья Багайчук.

«Уралстройлаб» являлся поставщиком в 315 госконтрактах на сумму 145,3 миллиона рублей. Компания выступала подрядчиком для АО «Гипротрубопровод», ООО «РН-Красноярскнипинефть» и других заказчиков.

Согласно техзаданию, исследовать по 16 показателям необходимо 164 источника в Нижнем Тагиле и близлежайших деревнях и селах. Работы необходимо провести с 5 августа по 22 сентября 2021 года.

Подрядчику нужно проверить воду на запах, мутность, цветность, выявить примеси марганца, железа, кремния, а также на другие показатели.

Напомним, с апреля по май 2021 года в Нижнем Тагиле также проводилась проверка воды в 164 источниках нецентрализованного водоснабжения. Подрядчиком также выступило ООО «Уралстройлаб», сумма контракта составила 500 тысяч рублей.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Здоровье#Вода#Скважина
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