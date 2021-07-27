Качество воды в родниках и скважинах Нижнего Тагила проверит челябинская компания

«Уралстройлаб» зарегистрирован в 2011 году. Компания занимается испытаниями и анализом состава и чистоты материалов и веществ, гигиеной в области питания (в том числе и ветеринарным контролем), а также химическим и биологическим анализом. Директором организации является Илья Багайчук.