Мужчина через балкон забрался в квартиру и пытался похитить деньги в Нижнем Тагиле

По ее словам, она с мужем проснулась около 05.00 от того, что услышала шум. В комнате пара увидела неизвестного мужчину, проникшего в квартиру через открытую балконную дверь. В руках злоумышленника хозяин квартиры заметил кошелек, в котором находилось около одной тысячи рублей, и банковские карты. Тогда он попытался забрать свое имущество, после чего незнакомец через балкон покинул квартиру. По словам потерпевших, вору на вид было около 30 лет, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».