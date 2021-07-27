Пассажирское движение по озеру Шарташ планируют восстановить в Екатеринбурге

Posted 27 июля 2021, 05:22
Published 27 июля 2021, 05:22
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
О таких перспективах развития Шарташского лесопарка на своей странице в Facebook рассказал директор парка Артур Зиганшин. Он отметил, что проектом заинтересованы инвесторы.
Предполагается, что будут обустроены несколько пристаней по береговой линии, и посетители Шарташского лесопарка смогут наслаждаться водными прогулками или просто удобно и комфортно добираться в нужную точку лесопарка по расписанию, написал Зигашин.
По его прогнозам, восстановить пассажирское движение по озеру удастся в течение ближайших двух лет.
Напомним, 26 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе осмотра объектов Железнодорожного района Екатеринбурга потребовал генеральной уборки на реках города. Также он инициировал разработку программы развития водно-зеленого каркаса Екатеринбурга, в который войдут планы по реконструкции и благоустройству городских парков и набережных.