Пассажирское движение по озеру Шарташ планируют восстановить в Екатеринбурге

Пассажирский водный транспорт по озеру Шарташ планируют запустить в Екатеринбурге в ближайшие годы. Он будет не только доставлять жителей с одного берега на другой, но и катать туристов.

О таких перспективах развития Шарташского лесопарка на своей странице в Facebook рассказал директор парка Артур Зиганшин. Он отметил, что проектом заинтересованы инвесторы. Предполагается, что будут обустроены несколько пристаней по береговой линии, и посетители Шарташского лесопарка смогут наслаждаться водными прогулками или просто удобно и комфортно добираться в нужную точку лесопарка по расписанию, написал Зигашин. По его прогнозам, восстановить пассажирское движение по озеру удастся в течение ближайших двух лет. Напомним, 26 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе осмотра объектов Железнодорожного района Екатеринбурга потребовал генеральной уборки на реках города. Также он инициировал разработку программы развития водно-зеленого каркаса Екатеринбурга, в который войдут планы по реконструкции и благоустройству городских парков и набережных.