tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2021, 05:22

Published 27 июля 2021, 05:22

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Пассажирское движение по озеру Шарташ планируют восстановить в Екатеринбурге

27 июля 2021, 05:22
Пассажирский водный транспорт по озеру Шарташ планируют запустить в Екатеринбурге в ближайшие годы. Он будет не только доставлять жителей с одного берега на другой, но и катать туристов.

О таких перспективах развития Шарташского лесопарка на своей странице в Facebook рассказал директор парка Артур Зиганшин. Он отметил, что проектом заинтересованы инвесторы.

Предполагается, что будут обустроены несколько пристаней по береговой линии, и посетители Шарташского лесопарка смогут наслаждаться водными прогулками или просто удобно и комфортно добираться в нужную точку лесопарка по расписанию, написал Зигашин.

По его прогнозам, восстановить пассажирское движение по озеру удастся в течение ближайших двух лет.

Напомним, 26 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе осмотра объектов Железнодорожного района Екатеринбурга потребовал генеральной уборки на реках города. Также он инициировал разработку программы развития водно-зеленого каркаса Екатеринбурга, в который войдут планы по реконструкции и благоустройству городских парков и набережных.

#Общество#Транспорт#Новости УрФО#Туризм#Озеро#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика