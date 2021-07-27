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Posted 27 июля 2021, 14:01

Published 27 июля 2021, 14:01

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Похищение с мешком на голове и изъятый Hummer. Итоги дня в Свердловской области

27 июля 2021, 14:01
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 27 июля.

О том, можно ли умереть после прививки от COVID-19 рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Он отметил, что прививка не влияет на изменения сердечно-сосудистой системы или неврологические изменения. По словам Харитонова, у обоих мужчин, которое незадолго до смерти вакцинировались, были диагностированы проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также эпидемиолог пояснил, что не стоит делать прививку, если человек недомогает, а перед вакцинацией надо обязательно посетить врача, чтобы исключить побочные эффекты.

Можно ли умереть после прививки от коронавируса? Отвечает уральский эпидемиолог
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Молодой человек упал с высоты и насмерть разбился у одной из многоэтажек Екатеринбурга. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и констатировали летальный исход. Также сотрудники полиции опрашивали очевидцев и устанавливали причины трагедии.

Тагильчанин накопил более 10 миллионов рублей долгов по кредитам и лишился Hummer. Приставы долгое время разыскивали мужчину, который уклонялся от выплат. В итоге автомобиль должника был объявлен в розыск и найден сотрудниками ГИБДД. Теперь Hummer передан взыскателю на ответственное хранение.

60-летнего мужчину, который 20 лет назад приехал в Россию из Душанбе, обманным путем выслали назад в столицу Таджикистана. Еще в 90-е годы он поселился в Реже и получил гражданство в 2005 году. Однако спустя 15 лет паспорт у мигранта изъяли, так как обнаружилось, он указал ложную информацию в документах. Мужчина не согласился с этим, подал в суд на представителей полиции и выиграл дело. Но представители главка МВД подали апелляцию, заседание должно было состояться 25 марта 2021 года. В администрацию города мигрант поехал вместе со своим сыном, однако по пути они разминулись. В результате отец перестал отвечать на звонки и пропал, сын подал заявление в полицию. Оказалось, что мигранта насильно вывезли в Таджикистан. Один из сотрудников авиакомпании рассказал, что мужчину волокли по аэропорту с мешком на голове. Сейчас дело об исчезновении закрыто, так как местонахождение пропавшего известно.

Неизвестные похитили мужчину, надели мешок на голову и вывезли из России в Душанбе
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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