Из-за счёта в 233 тысячи за ремонт екатеринбуржец 2 дня ночует в автосервисе

Мужчина сообщил, что когда он прибыл в автосервис, ему сказали, что сначала ему необходимо совершить оплату, без чего автомобиль владельцу не вернут. По его словам, оснований для оплаты у него нет, поскольку акты не подписаны, а ему их не выдают. В связи с удержанием машины он вызвал полицию, однако сотрудники правоохранительных органов пообщались лишь с руководством дилера. У мужчины никаких документов в подтверждение его слов они не взяли.