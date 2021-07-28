О ночных заморозках в Свердловской области предупредили синоптики

Днем 29 и 30 июля температура воздуха будет прогреваться до +13…+23 градусов, в зависимости от расположения местности. В основном будет облачная с прояснениями погода. Местами по области возможны кратковременные дожди. 30 июля на юго-западе региона возможны сильные дожди.