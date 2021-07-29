1 млн рублей штрафа за взятку получил начальник противопожарной службы в Асбесте

Posted 29 июля 2021, 13:31
Published 29 июля 2021, 13:31
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Городской суд Асбеста вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отряда противопожарной службы в Асбесте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В ходе следственных мероприятий было доказано, что Алексей Соколов в августе 2014 года получил через посредника руководителя коммерческой организации взятку в сумме 26,5 тысяч рублей. Денежные средства были переведены обвиняемому на личную банковсую карточку в качестве благодарности за заключение с компанией договоров купли-продажи пожарного оборудования.
Начальник отряда признан виновным в совершении преступления за получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере. Также обвиняемому назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.
На два года запрещено Алексею Соколову занимать руководящие должности на государственной службе. Приговор пока в законную силу не вступил.
Напомним, инспектор Уральского управления Ростехнадзора Денис Семашко приговором суда отправлен в тюрьму на 6 лет за взятку на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей.