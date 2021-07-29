1 млн рублей штрафа за взятку получил начальник противопожарной службы в Асбесте

Городской суд Асбеста вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отряда противопожарной службы в Асбесте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В ходе следственных мероприятий было доказано, что Алексей Соколов в августе 2014 года получил через посредника руководителя коммерческой организации взятку в сумме 26,5 тысяч рублей. Денежные средства были переведены обвиняемому на личную банковсую карточку в качестве благодарности за заключение с компанией договоров купли-продажи пожарного оборудования.