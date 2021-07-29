30-летний нетрезвый участковый сломал палец своей тёще в Нижнем Тагиле

Posted 29 июля 2021, 10:36
Published 29 июля 2021, 10:36
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
В результате у пожилой женщины был сломан палец, а также у неё появилось несколько синяков, пишет «КП-Екатеринбург».
Сотрудниками Следственного комитета было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчине грозит увольнение из МВД по отрицательным мотивам.
Напомним, в апреле 2020 года жительница Екатеринбурга, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры нанесла удар ножом в область грудной клетки отцу трёх своих детей. Мужчина погиб вскоре после ранения от повреждения мышц, аорты и кровопотери.