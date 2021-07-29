Администрацию Горноуральского ГО проверяет Минприроды по факту обмеления Иван-озера

Напомним, после потопа 4 июля была разрушена часть насыпи Иван-озера в ГГО и вода стала вытекать оттуда. В течении 10 дней администрация округа не предпринимала никаких действий, чтобы предотвратить обмеление водоема. Кроме того, вдоль водохранилища лежали поваленные деревья, а рядом с дорогой были обрывы глубиной в несколько метров.