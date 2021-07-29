tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2021, 14:02

Published 29 июля 2021, 14:02

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Бастрыкин взял на контроль дело о погибшем ребенке-инвалиде в ведре на Урале

29 июля 2021, 14:02
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о гибели 2-летнего мальчика-инвалида в ведре с водой в поселке Бисерти. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По предварительным данным, трагедия случилась в тот момент, когда за ребёнком присматривала 16-летняя сестра. Мать ушла по своим делам, а отец был на работе.

Школьница заявила, что играла с малышом на улице, а потом отошла в туалет. Когда вернулась, обнаружила брата наполовину погруженным в 30-литровое ведро.

По данным экспертизы, у 2-летнего ребёнка в крови обнаружили 0,66 промилле алкоголя, пишет Life shot. Однако в следственном комитете не стали комментировать эту информацию.

Напомним, что двухлетний мальчик-инвалид захлебнулся в ведре с водой в поселке Бисерть Нижнесергинского района. Происшествие случилось 24 июня. В тот день мать ребенка ушла в ЖКХ для того, чтобы получить справку о составе семьи.

Материалы по теме
25-летний парень утонул на озере БалтымНетрезвая женщина утонула в пруду в Нижнем Тагиле14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге
#Происшествия#Ребенок#Свердловская область#Уголовное дело#Утонул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика