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Posted 29 июля 2021,, 12:06

Published 29 июля 2021,, 12:06

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Cтрахование недвижимости от пожара – оформление и особенности

29 июля 2021, 12:06
Чтобы получить компенсацию в случае пожара, необходимо оформить страховку. Полис покрывает определенные риски.

Пожары нередко возникают даже при соблюдении норм безопасности. Эта беда может случиться с каждым. При этом страховка дома от пожара поможет получить материальную компенсацию вреда. Именно поэтому желательно как можно скорее оформить полис.

Правила процедуры

Страхование осуществляется по классической схеме, но следует учесть несколько важных моментов. К главным аспектам относят:

  • Выбирается оптимальная программа среди существующих.
  • Предоставляются правоустанавливающие документы. Это паспорт, бумаги на собственность участка и дома.
  • Заключается договор о сотрудничестве. В соглашении прописываются страховые случаи, сумма и порядок выплат, время получения материального возмещения.

Срок действия документа определяется персонально для каждого клиента. Если требуется, его можно продлить без изменения условий. Допускается и другой вариант – заключается новое соглашение с нужными услугами.

Объекты страховки

Застраховать можно частные дома, квартиры, дачи. Оформляя полис, необходимо учитывать, что услуга не защищает все поврежденное имущество. А цена и выплаты связаны с действующим пакетом услуг.

В страховку можно включить:

  • определенные части объекта – фундамент, несущую конструкцию, кровлю;
  • внутреннюю отделку – выполненные работы, материалы;
  • инженерные системы;
  • мебель, технику, ценные вещи.

В страховых компаниях действует полный комплект услуг, но все нюансы требуется уточнять во время составления договора. Еще заранее осуществляется оценка имущества, выявляется уровень износа. Только тогда возможно заключение сделки. Компания может отказать при плохом состоянии электропроводки, сильном износе здания и прочих рисках.

Особенности процедуры

Процедура оформления полиса выполняется быстро. К тому же сейчас такая услуга доступна онлайн. При заключении сделки обязательно составляется договор, в который вносят следующую информацию:

  • личные данные, реквизиты сторон;
  • данные об объекте, страховой программе;
  • права и обязанности;
  • сроки действия соглашения;
  • принципы прекращения сотрудничества;
  • условия выплаты компенсации;
  • правила разрешения споров;
  • прочие условия.

Также в документе указывается дата. Также проставляются подписи. Важно, чтобы в договоре вся информация была понятной и доступной. А все моменты следует уточнить еще до заключения сделки, чтобы в будущем не возникло никаких проблем.

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