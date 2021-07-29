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Posted 29 июля 2021, 05:08

Published 29 июля 2021, 05:08

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

В попытке дачи взятки за незаконную продажу алкоголя подозревается жительница Ирбита

29 июля 2021, 05:08
Женщина, являющаяся директором магазина в Ирбите на улице Первомайской, попыталась дать взятку полицейским в размере 20 тысяч рублей. В итоге на неё было заведено уголовное дело. Инцидент случился в начале июля 2021 года.

Директор предложила 20 тысяч рублей сотрудникам подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД, чтобы они не привлекали её к административной ответственности за незаконную продажу алкогольных напитков. Однако полицейские деньги не взяли и зафиксировали факт попытки дать им взятку.

Следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении, подозреваемой в покушении на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий или бездействие, сообщил руководитель следственного отдела по городу Ирбит Следственного комитета по Свердловской области Алексей Девятых.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжается следствие СКР. Было осмотрено место происшествия, идёт допрос свидетелей, подвергаются анализу документы, представляющие интерес для следствия.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, борцы с «беловоротничковой преступностью» проводили оперативно-профилактическую операцию «контрафакт», целью которой было выявление торговых точек, где работают с нарушением закона.

Напомним, недавно сотрудники Следственного комитета задержали главу отделения Пенсионного фонда России Челябинской области по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, глава отделения брал деньги с представителя ЧОПа за помощь в заключении контракта на охрану территорий пенсионного фонда.

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#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Коррупция#Ирбит#Взятка#СКР
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