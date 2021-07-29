В попытке дачи взятки за незаконную продажу алкоголя подозревается жительница Ирбита

Директор предложила 20 тысяч рублей сотрудникам подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД, чтобы они не привлекали её к административной ответственности за незаконную продажу алкогольных напитков. Однако полицейские деньги не взяли и зафиксировали факт попытки дать им взятку.