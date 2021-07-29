Занимавшийся делом вице-мэра Контеева следователь секретного отдела умер на Урале

По его словам, на данный момент причина смерти 45-летнего следователя остается неизвестной. Мужчина умер в своей машине, сообщает Znak. Ярослав Коновалов вел дело в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева о захвате овощебазы. Тогда Контеев был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.