Занимавшийся делом вице-мэра Контеева следователь секретного отдела умер на Урале

Posted 29 июля 2021, 15:06
Published 29 июля 2021, 15:06
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
По его словам, на данный момент причина смерти 45-летнего следователя остается неизвестной. Мужчина умер в своей машине, сообщает Znak. Ярослав Коновалов вел дело в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева о захвате овощебазы. Тогда Контеев был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.
Напомним, врач-терапевт в поликлинике Рудника имени III Интернационала Галина Морева в возрасте 64 лет скончалась в больнице в Нижнем Тагиле. Ранее она боролась с коронавирусом.