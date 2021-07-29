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Posted 29 июля 2021, 15:06

Published 29 июля 2021, 15:06

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Занимавшийся делом вице-мэра Контеева следователь секретного отдела умер на Урале

Занимавшийся делом вице-мэра Контеева следователь секретного отдела умер на Урале

29 июля 2021, 15:06
Фото: 1MI.
Сотрудник Межрегионального следственного управления № 4 СКР Ярослав Коновалов скончался в Екатеринбурге. Об этом заявил адвокат Сергей Колосовский.

По его словам, на данный момент причина смерти 45-летнего следователя остается неизвестной. Мужчина умер в своей машине, сообщает Znak. Ярослав Коновалов вел дело в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева о захвате овощебазы. Тогда Контеев был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Напомним, врач-терапевт в поликлинике Рудника имени III Интернационала Галина Морева в возрасте 64 лет скончалась в больнице в Нижнем Тагиле. Ранее она боролась с коронавирусом.

Скончалась врач поликлиники на Руднике в Нижнем Тагиле Галина Морева
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