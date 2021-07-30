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Posted 30 июля 2021, 07:14

Published 30 июля 2021, 07:14

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

28-летний рецидивист попался на краже портативной колонки из «ДНС» в Нижнем Тагиле

28-летний рецидивист попался на краже портативной колонки из «ДНС» в Нижнем Тагиле

30 июля 2021, 07:14
Фото: 1MI.
28-летний молодой человек задержан по подозрению в краже портативной колонки «Jbl charge 5» синего цвета из магазина DNS на улице Садовая, 81 в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел 28 июля 2021 года. Молодой человек почти в полдень зашел в магазин и вынес из него колонку стоимостью почти 13,5 тысячи рублей, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Молодой человек имеет особые приметы — татуировку на шее в виде двух крыльев, а также треугольник посередине шеи. Кроме того, сообщается, что это его не первая кража.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru информацию подтвердили.

В отделе полиции 18 по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. По подозрению в совершении преступления установлен и задержан уроженец города Ивдель, 1992 года рождения, ранее неоднократно судимый, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.

Там отметили, что на момент задержания молодой человек уже успел продать имущество. На данный момент решается вопрос о том, какая ему будет избрана мера пресечения, а также проводятся мероприятия по обнаружению похищенного товара.

Напомним, ранее в краже средств с чужой банковской карты был обвинен 47-летний житель села Петрокаменское. С заявлением в полицию пришла мать шестерых несовершеннолетних детей. Она оставила банковскую карту дома, а сама отправилась на работу. Однако вечером она получила несколько СМС о списании разных сумм.

В краже денег с карты многодетной матери обвиняется житель села Петрокаменское
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Кража
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