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Posted 30 июля 2021, 11:56

Published 30 июля 2021, 11:56

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

33,3 млн банковской гарантии пытается взыскать подрядчик с тагильского УВЗ

30 июля 2021, 11:56
Бывший подрядчик АО НПО «Уралвагонзавод» — ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» (БЗПО) пытается добиться пересмотра дела по банковским гарантиям. УВЗ взыскал с него 33,3 миллиона рублей.

Контракт был заключен ещё в 2018 году. Подрядчик поставлял УВЗ производственные ножницы, но предприятие расторгло контракт в одностороннем порядке, когда было выполнено 30% от договора.

Уралвагонзавод обратился в суд и потребовал с недобросовестного поставщика 33,3 миллиона рублей банковских гарантий. Три судебных инстанции поддержали требования заказчика.

Позднее же свердловский арбитраж посчитал, что тагильский завод злоупотребил своим положением при приемке товара и БЗПО исключили из Реестра недобросовестных поставщиков.

После этого ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» обратился в суд с просьбой пересмотра дела. Однако суд посчитал действия УВЗ законными и отказал в пересмотре дела.

В минувший четверг, 29 июля, подрядчик «НПК Уралвагонзавод» обратился в апелляционную инстанцию, пишет «Правда УРФО».

Напомним, что в должности сменного мастера цеха № 2 Уралвагонзавода будет восстановлен Александр Иванов. Судом его увольнение было признано незаконным.

#Экономика#Нижний Тагил#Суд#Деньги#Уралвагонзавод
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