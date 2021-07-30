33,3 млн банковской гарантии пытается взыскать подрядчик с тагильского УВЗ

Posted 30 июля 2021, 11:56
Published 30 июля 2021, 11:56
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Контракт был заключен ещё в 2018 году. Подрядчик поставлял УВЗ производственные ножницы, но предприятие расторгло контракт в одностороннем порядке, когда было выполнено 30% от договора.
Уралвагонзавод обратился в суд и потребовал с недобросовестного поставщика 33,3 миллиона рублей банковских гарантий. Три судебных инстанции поддержали требования заказчика.
Позднее же свердловский арбитраж посчитал, что тагильский завод злоупотребил своим положением при приемке товара и БЗПО исключили из Реестра недобросовестных поставщиков.
После этого ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» обратился в суд с просьбой пересмотра дела. Однако суд посчитал действия УВЗ законными и отказал в пересмотре дела.
В минувший четверг, 29 июля, подрядчик «НПК Уралвагонзавод» обратился в апелляционную инстанцию, пишет «Правда УРФО».
Напомним, что в должности сменного мастера цеха № 2 Уралвагонзавода будет восстановлен Александр Иванов. Судом его увольнение было признано незаконным.