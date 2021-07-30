tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2021, 17:52

Published 30 июля 2021, 17:52

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Депутат Госдумы назвал «сараем» храм в Кургане

Депутат Госдумы назвал «сараем» храм в Кургане

30 июля 2021, 17:52
Фото: 1MI.
На встрече с жителями Половинского района в Курганской области депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал местный храм «сараем». Это случилось после того, как участники мероприятия не стали подписывать с парламентарием соглашение о долголетии.

От представителя церкви депутат услышал ответ, что на данный момент важнее достроить храм. Тогда Ильтяков спросил, для кого строится «сарай». Сам он объяснил, что таким образом охарактеризовал место, которое жители не могут построить 15 лет, сообщает Ура.ру.

По мнению депутата, мероприятие саботировали сторонники бывшего руководства района. Также он рассказал, что позже представитель церкви принес свои извинения, также с ним связалась члены инициативной группы. После этого соглашение было подписано всеми, за исключением двух людей.

Материалы по теме
В Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила построят новую церковь
#Общество#Церковь#Храм#Депутат#Курган#Курганская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика