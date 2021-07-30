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Posted 30 июля 2021, 03:51

Published 30 июля 2021, 03:51

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Художник и преподаватель УрГАХУ скончалась в Екатеринбурге

30 июля 2021, 03:51
86-летняя Нина Костина — почетный член Российской академии художеств, преподаватель архитектурно-художественного университета, — умерла в Екатеринбурге от инфаркта.

Вечером 29 июля на 87 году жизни скончалась известный уральский и российский художник, преподаватель с более чем полувековым стажем Нина Костина, сообщает Ура.ру со ссылкой на родных женщины.

Причина — обширный инфаркт, уточнил внук Алексей Костин.

Преподавателем в УрГАХУ Нина Костина работала с 1969 года. В 1992 году она получила звание «Заслуженный художник Российской Федерации», а год спустя — звание профессора. В 2014 году Нине Костиной было присвоено звание «Почетный член Российской Академии художеств».

Напомним, 26 июля 2021 года скоропостижно скончался 45-летний следователь Межрегионального следственного управления № 4 СКР Ярослав Коновалов. Он умер в своем автомобиле по дороге на работу.

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