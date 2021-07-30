Кандидат в ЗакСо от Нижнего Тагила Радаев внес в избирательный фонд 1 млн рублей

Posted 30 июля 2021, 13:12
Published 30 июля 2021, 13:12
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Как следует из финансового отчета кандидатов в ЗакСо о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, сумма в 1 млн рублей была выделена Радаевым из собственных средств.
Общая сумма в избирательный фонд от всех кандидатов в региональный парламент составила 1 062 760 рублей. То есть внесенные депутатом из Нижнего Тагила средства составили 94% от всей суммы фонда на сегодняшний день.
Владимир Радаев пока единственный зарегистрированный от Нижнего Тагила претендент на депутатское кресло в Законодательном собрании Свердловской области.
Напомним, в Госдуму зарегистрированы пять кандидатов из Нижнего Тагила — Бояркин, Захаров, Баранцева, Морозов и Мятович.