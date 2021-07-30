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Posted 30 июля 2021, 14:49

Published 30 июля 2021, 14:49

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Спектаклем по пьесе уральского драматурга заинтересовался следственный комитет

Спектаклем по пьесе уральского драматурга заинтересовался следственный комитет

30 июля 2021, 14:49
Фото: 1MI.
Глава СКР взял на личный контроль проверку спектакля «Первый хлеб», который был представлен в «Современнике» в Москве. Спектакль ставился по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова.

Проверка связана с тем, что в высказываниях одной из героинь Лии Ахеджаковой возможно наличие оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны. Премьера спектакля прошла 19 июля, сообщает Е1.

Отмечается, что учитель Рината Николай Коляда заявил, что не имеет к драматургу никакого отношения и тот не является его учеником. В ответ Ринат Ташимов сказал, что, несмотря на это, по-прежнему благодарен своему наставнику.

Коляда пусть сколько хочет говорит, что я не его ученик. С этим фактом он ничего уже не сделает. Спасибо ему за все,сказал драматург.

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