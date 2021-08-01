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Posted 1 августа 2021, 09:59

Published 1 августа 2021, 09:59

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Новый рекорд за сутки: 520 новых случаев COVID-19 подтвердили в Свердловской области

1 августа 2021, 09:59
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки заболевание COVID-19 в Свердловской области было подтверждено у 520 пациентов.

Коронавирус был подтверждён также у 22 скончавшихся свердловчан. Кроме того, из больниц за прошедшие сутки выписано 452 пациента, пишет Е1.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил, что особенность третьей волны коронавируса заключается в необходимости кислородной поддержки у 70–80% больных, госпитализированных в больницы. В связи с этим увеличивается и число людей, находящихся в реанимациях и на ИВЛ.

Также Карлов отметил, что среди заболевших стало больше людей молодого возраста. В больницах Свердловской области сейчас находится около 9000 пациентов с коронавирусом, 28 тысяч проходят амбулаторное лечение.

Напомним, 31 июля 2021 года коронавирус подтвердили у 512 свердловчан. В области также был установлен антирекорд по количеству смертельных исходов — скончалось 23 пациента, болевших коронавирусом.

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