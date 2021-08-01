Новый рекорд за сутки: 520 новых случаев COVID-19 подтвердили в Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил, что особенность третьей волны коронавируса заключается в необходимости кислородной поддержки у 70–80% больных, госпитализированных в больницы. В связи с этим увеличивается и число людей, находящихся в реанимациях и на ИВЛ.