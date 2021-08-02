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Posted 2 августа 2021, 06:37

Published 2 августа 2021, 06:37

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

30-летний задержанный мужчина умер в отделе полиции Асбеста

30-летний задержанный мужчина умер в отделе полиции Асбеста

2 августа 2021, 06:37
Фото: 1MI.
Утром 30 июля дежурные отдела полиции Асбеста обнаружили тело 30-летнего задержанного местного жителя. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Мужчина был задержан из-за того, что через балкон третьего этажа вломился ночью в чужую квартиру. В результате хозяева вызвали полицию, после чего уральца задержали. Он не смог объяснить мотив своего поступка.

Данные территориального ОВД гласят, что мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. После этого свердловчанин был доставлен в дежурную часть, где на него составили административный протокол и поместили в специальное помещение.

Утром при проверке полицейские обнаружили его без признаков жизни, с признаками, характерными для суицида, рассказал Е1 начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Были вызваны медики, однако они не смогли помочь мужчине и лишь констатировали его смерть. Ранее уралец был судим за хранение наркотиков, мошенничество и причинение людям легких телесных повреждений.

Напомним, 15 июня стало известно, что скончался 23-летний молодой человек, которого доставили в дежурную часть отдела полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина оказался в отделе полиции за мелкое хулиганство.

23-летний задержанный умер в отделе полиции в Екатеринбурге
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