30-летний задержанный мужчина умер в отделе полиции Асбеста

Posted 2 августа 2021, 06:37
Published 2 августа 2021, 06:37
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Мужчина был задержан из-за того, что через балкон третьего этажа вломился ночью в чужую квартиру. В результате хозяева вызвали полицию, после чего уральца задержали. Он не смог объяснить мотив своего поступка.
Данные территориального ОВД гласят, что мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. После этого свердловчанин был доставлен в дежурную часть, где на него составили административный протокол и поместили в специальное помещение.
Утром при проверке полицейские обнаружили его без признаков жизни, с признаками, характерными для суицида, рассказал Е1 начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Были вызваны медики, однако они не смогли помочь мужчине и лишь констатировали его смерть. Ранее уралец был судим за хранение наркотиков, мошенничество и причинение людям легких телесных повреждений.
Напомним, 15 июня стало известно, что скончался 23-летний молодой человек, которого доставили в дежурную часть отдела полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина оказался в отделе полиции за мелкое хулиганство.