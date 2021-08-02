TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Апелляционный суд отказался взыскивать с УВЗ еще 94 млн за реконструкцию производства

2 августа 2021, 14:27
Фото: Яндекс.Карты
Семнадцатый апелляционный суд отказался взыскивать с АО «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила еще 94 миллиона рублей в пользу АО «КБ Высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС).

Суд поддержал решение свердловского арбитража, который присудил компании 94 миллиона. А это составляет половину от запрашиваемой суммы.

Требования КБ ВиПС связаны с контрактом, который был заключен в 2016 году. Тогда УВЗ требовались реконструкция и техперевооружение ряда спецпроизводств в Нижнем Тагиле. Контракт был заключен до 2018 года. Однако впоследствии изменились объемы работ и сроки, пишет «Правда УрФО».

КБ ВиПС является проектным институтом. Специалисты компании занимались проектированием второй сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Azal Tower в Баку, башни «Урал»в Екатеринбурге и другими объектами.

Напомним, еще один бывший подрядчик УВЗ — ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» (БЗПО) пытается добиться пересмотра дела по банковской гарантии. УВЗ взыскал с него 33,3 миллиона рублей. Контракт был заключен в 2018 году. Тогда подрядчик занимался поставками производственных ножниц, однако УВЗ расторгло контракт в одностороннем порядке.

33,3 млн банковской гарантии пытается взыскать подрядчик с тагильского УВЗ
Узнать подробнее

Материалы по теме
Законсервированные очистные сооружения УВЗ в Нижнем Тагиле планируется ликвидироватьРекультивировать полигон жидких токсичных отходов в Горноуральском ГО планирует УВЗОчистные сооружения в двух цехах на УВЗ построит тагильская компания
#Взыскание#Суд#УВЗ#Нижний Тагил#Экономика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25