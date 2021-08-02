Апелляционный суд отказался взыскивать с УВЗ еще 94 млн за реконструкцию производства

Требования КБ ВиПС связаны с контрактом, который был заключен в 2016 году. Тогда УВЗ требовались реконструкция и техперевооружение ряда спецпроизводств в Нижнем Тагиле. Контракт был заключен до 2018 года. Однако впоследствии изменились объемы работ и сроки, пишет «Правда УрФО».