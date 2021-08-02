Апелляционный суд отказался взыскивать с УВЗ еще 94 млн за реконструкцию производства

Суд поддержал решение свердловского арбитража, который присудил компании 94 миллиона. А это составляет половину от запрашиваемой суммы.
Требования КБ ВиПС связаны с контрактом, который был заключен в 2016 году. Тогда УВЗ требовались реконструкция и техперевооружение ряда спецпроизводств в Нижнем Тагиле. Контракт был заключен до 2018 года. Однако впоследствии изменились объемы работ и сроки, пишет «Правда УрФО».
КБ ВиПС является проектным институтом. Специалисты компании занимались проектированием второй сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Azal Tower в Баку, башни «Урал»в Екатеринбурге и другими объектами.
Напомним, еще один бывший подрядчик УВЗ — ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» (БЗПО) пытается добиться пересмотра дела по банковской гарантии. УВЗ взыскал с него 33,3 миллиона рублей. Контракт был заключен в 2018 году. Тогда подрядчик занимался поставками производственных ножниц, однако УВЗ расторгло контракт в одностороннем порядке.