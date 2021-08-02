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Posted 2 августа 2021, 06:16

Published 2 августа 2021, 06:16

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Из-за непрошедших медосмотр сотрудников на 90 суток закрыт детский клуб в Сухом Логу

2 августа 2021, 06:16
По решению суда на три месяца приостановлена работа летнего детского клуба в Свердловской области, где были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Надзорные органы выявили, что в летнем детском клубе в Сухом Логу работали не прошедшие медосмотр и обследование на COVID-19 лица, также в лагере не было организовано медицинское обслуживание и проведение «входного фильтра». Из-за выявленных нарушений учреждение по решению суда не сможет работать ближайшие 90 суток. Соответствующий акт составлен судебным приставом-исполнителем.

Директор клуба привлечен к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Напомним, в конце июня 2021 года из-за того, что в лагере «Чайка» в Свердловской области у нескольких сотрудников подтвердились тесты на коронавирус, целый отряд отправился домой. На неделю перенесено начало четвертой и пятой смен.

#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Суд#Сухой Лог#Клуб#ФССП#Законодательство
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