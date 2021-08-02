Из-за непрошедших медосмотр сотрудников на 90 суток закрыт детский клуб в Сухом Логу

Надзорные органы выявили, что в летнем детском клубе в Сухом Логу работали не прошедшие медосмотр и обследование на COVID-19 лица, также в лагере не было организовано медицинское обслуживание и проведение «входного фильтра». Из-за выявленных нарушений учреждение по решению суда не сможет работать ближайшие 90 суток. Соответствующий акт составлен судебным приставом-исполнителем.