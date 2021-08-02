TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале

2 августа 2021, 10:23
Фото: 1МI
Экстренное предупреждение объявлено на 3–5 августа 2021 года в Свердловской области.

Высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале — сохранится в регионе с 3 по 5 августа, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Характер действия и проявления поражающего фактора метеорологического явления: пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, а также опасные дымы.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций свердловчанам рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными при обращении с огнем и взрывоопасными предметами.

Напомним, с понедельника 2 августа на Средний Урал начнет возвращаться жара — до +32 градусов в дневные часы. Однако синоптики по-прежнему отмечают, что местами в регионе ожидаются грозы и ливни.

Жара до +32 градусов вернется в Свердловскую область
Узнать подробнее

#Пожарная безопасность#Экстренное предупреждение#ЕДДС#Свердловская область#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25