Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале

Высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале — сохранится в регионе с 3 по 5 августа, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Характер действия и проявления поражающего фактора метеорологического явления: пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, а также опасные дымы.
Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций свердловчанам рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными при обращении с огнем и взрывоопасными предметами.
Напомним, с понедельника 2 августа на Средний Урал начнет возвращаться жара — до +32 градусов в дневные часы. Однако синоптики по-прежнему отмечают, что местами в регионе ожидаются грозы и ливни.