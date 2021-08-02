Клишина считает, что была готова показать на ОИ лучший результат в карьере

«Обе попытки в квалификации показали, что вчера я была готова физически как никогда в своей карьере. После первой мы отнесли две стопы, но меня несло вперед. На разбеге перед третьей попыткой я внезапно почувствовала боль в задней поверхности бедра, никогда до этого меня не беспокоящей. Я начала разбег и получила надрыв мышцы. Тем не менее, олимпийский опыт бесценен. Спасибо, Токио», — приводит «Советский спорт» слова Клишиной.