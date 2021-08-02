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Клишина считает, что была готова показать на ОИ лучший результат в карьере

2 августа 2021, 19:45
Фото: pxhere.com
Российская прыгунья в длину рассказала о том, как получила травму в квалификации Олимпиады в Токио.

«Обе попытки в квалификации показали, что вчера я была готова физически как никогда в своей карьере. После первой мы отнесли две стопы, но меня несло вперед. На разбеге перед третьей попыткой я внезапно почувствовала боль в задней поверхности бедра, никогда до этого меня не беспокоящей. Я начала разбег и получила надрыв мышцы. Тем не менее, олимпийский опыт бесценен. Спасибо, Токио», — приводит «Советский спорт» слова Клишиной.

Напомним, что Клишина не смогла выйти в финал соревнований. Легкоатлетка сделала два заступа, а в третьей у нее случился надрыв мышцы задней поверхности бедра.

На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Дарья заняла девятое место.

#Спорт
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