«Могла жизнь погубить»: тиктокерша из Екатеринбурга выкинула на людей бутыль с маслом

По словам свидетельницы происходящего, бутылка чуть не упала ее мужу на голову. Очевидцы позвонили участковому и в дежурную часть, однако никто так и не приехал. После того, как бутылка упала на землю, свердловчане подняли головы и увидели выглядывающую с балкона девочку. Они определили подъезд и поднялись на нужный этаж, где им открыла мама ребенка, сообщает Е1.