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Posted 2 августа 2021, 03:15

Published 2 августа 2021, 03:15

Modified 29 ноября 2024, 18:19

Updated 29 ноября 2024, 18:19

«Могла жизнь погубить»: тиктокерша из Екатеринбурга выкинула на людей бутыль с маслом

«Могла жизнь погубить»: тиктокерша из Екатеринбурга выкинула на людей бутыль с маслом

2 августа 2021, 03:15
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 11-летняя девочка скинула с высоты восьмого этажа на троих жителей Екатеринбурга бутыль с маслом. Инцидент произошел на Фролова. Как выяснилось, девочка снимает видео в TikTok.

По словам свидетельницы происходящего, бутылка чуть не упала ее мужу на голову. Очевидцы позвонили участковому и в дежурную часть, однако никто так и не приехал. После того, как бутылка упала на землю, свердловчане подняли головы и увидели выглядывающую с балкона девочку. Они определили подъезд и поднялись на нужный этаж, где им открыла мама ребенка, сообщает Е1.

Ладно вещи испортила, она могла жизнь погубить,отметил один из свидетелей.

Сначала девочка отрицала свои действия, однако мать поверила словам уральцев и рассказала, что дочка снимает видео в TikTok и, вероятно, проводит какой-то эксперимент. Женщина пообещала, что побеседует с девочкой.

Напомним, 30 июля стало известно, что девочки-подростки лет 10-ти устроили съемки для TikTok на мемориале «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Они танцевали на нем, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие и убежали.

#Происшествия#Новости УрФО#Масло#Соцсети#Прохожие#Екатеринбург
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