О тушении пожаров российскими самолетами в Турции рассказали свердловские туристы

Напомним, с конца июня 2021 года в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья бушуют лесные пожары. Местные жители и отдыхающие сообщают, что населенные пункты находятся в дыму, а на воду ложится пепел. Из некоторых отелей начали эвакуировать людей.