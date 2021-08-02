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Posted 2 августа 2021, 03:41

Published 2 августа 2021, 03:41

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

О тушении пожаров российскими самолетами в Турции рассказали свердловские туристы

2 августа 2021, 03:41
Лесные пожары окружили курортные города Турции, где сейчас отдыхает немало туристов, в том числе из Свердловской области. Уральские путешественники рассказали, как тушат пожары на Средиземноморском побережье российские самолеты.

Пожарная техника из России принимает участие в тушении пожаров, охвативших Средиземноморское побережье в Турции. По словам туристов из Свердловской области, ставших очевидцами борьбы с возгораниями, в тушении принимают участие самолеты и ветролеты.

Над пляжем летают и на глазах у всех черпают воду для тушения пожаров, рассказал один из жителей Екатеринбурга Е1.

В данный момент в Турции к тушению пожаров привлечены пять российских самолетов Ил-76, три Бе-200, а также три вертолета Ми-8.

Напомним, с конца июня 2021 года в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья бушуют лесные пожары. Местные жители и отдыхающие сообщают, что населенные пункты находятся в дыму, а на воду ложится пепел. Из некоторых отелей начали эвакуировать людей.

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#Общество#Россия#Пожар#Свердловская область#Самолеты#Лесной пожар#Туристы#Турция#Вертолет
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