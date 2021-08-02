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Posted 2 августа 2021, 05:15

Published 2 августа 2021, 05:15

Modified 29 ноября 2024, 18:19

Updated 29 ноября 2024, 18:19

От COVID-19 скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова

От COVID-19 скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова

2 августа 2021, 05:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Ночью 2 августа от коронавируса в возрасте 73 лет скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. Спикер гордумы Игорь Володин заявил, что в думе женщина отстаивала интересы жителей и много работала.

Да и без этого: больше половины жизни проработала, посвятила школе. Для нас всех это большая потеря,отметил Володин.

Депутат заболела месяц назад, сообщает ЕАН. Продолжительное время ее состояние было стабильным, однако на днях произошло резкое ухудшение самочувствия. После этого женщина была переведена на искусственную вентиляцию легких.

Теперь депутаты помогают семье в организации похорон. Процедура прощания будет проходить на Уралмаше, на данный момент определяется зал.

Напомним, скончался генеральный директор КРК «Уралец» и ледовой арены имени Александра Козицына в Екатеринбурге Андрей Синецкий. Ему было 40 лет. Точная причина смерти Синецкого на данный момент неизвестна.

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#Происшествия#Новости УрФО#Коронавирус#Смерть#Городская дума#Депутат#Екатеринбург
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