С начала года куриное мясо на 13% подорожало в Свердловской области

В ноябре 2020 года килограмм курицы в регионе стоил 140 рублей, а в январе 2021 года — уже 146–148 рублей. К 1 февраля стоимость вновь увеличилась до 150,3 рубля за килограмм, гласят отчеты Министерства АПК и Свердловскстата. Летом цена на курицу продолжила расти. В июне один килограмм птицы стоил 168,81 рубля, а вот в июле цена немного снизилась — до 164,79 рубля.