Угнавшие автомобиль мужчины в Нижнем Тагиле попали на видео

Напомним, о самых популярных марках автомобилей у воров в первом полугодии 2021 года расказал врио заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Мурзин. По его словам, чще других угону подвергаются иномарки Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota.