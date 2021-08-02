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Posted 2 августа 2021, 08:14

Published 2 августа 2021, 08:14

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Угнавшие автомобиль мужчины в Нижнем Тагиле попали на видео

2 августа 2021, 08:14
Подозреваемые в угоне ВАЗ-2106 в конце июля в Нижнем Тагиле разыскиваются полицией, они попали на камеру видеонаблюдения.

Отечественная легковушка синего цвета была похищена у 18-летнего владельца в ночь на 27 июля на улице Полярная в поселке Кирпичный Нижнего Тагила.

В отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Оперативные сотрудники проверили записи камер видеонаблюдения, установленные в этом районе, которые зафиксировали пятерых молодых людей, уверенно направляющихся к авто, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В данный момент автомобиль не найден, личности подозреваемых не установлены.

Сообщить информацию о происшествии и людях, запечатленных на видео, можно на линию 02, либо в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02.

Напомним, о самых популярных марках автомобилей у воров в первом полугодии 2021 года расказал врио заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Мурзин. По его словам, чще других угону подвергаются иномарки Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota.

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