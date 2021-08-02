В похищении и убийстве мужчины подозреваются два свердловских стропальщика

Напомним, пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение на 38-летнего мужчину, проживающего на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. С заявлением в полицию обратился сам пострадавший, которого удерживали в квартире, угрожая предметом, похожим на оружие.