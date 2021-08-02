TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В похищении и убийстве мужчины подозреваются два свердловских стропальщика

2 августа 2021, 09:51
Фото: 1МI
Подозреваемые в убийстве 32-летнего мужчины задержаны в Каменске-Уральском. Тело было обнаружено в лесополосе.

Труп 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесу недалеко от села Покровское под Каменск-Уральским, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

По его данным, мужчину неизвестные посадили в ВАЗ 2114 и увезли в лес, где сильно его избили. В данный момент личности подозреваемых установлены — это ранее судимые стропальщики 27 и 28 лет.

В СКР возбуждено уголовное об убийстве, решается вопрос о возбуждении дела за похищение человека.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по происшествию пока нет.

Напомним, пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение на 38-летнего мужчину, проживающего на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. С заявлением в полицию обратился сам пострадавший, которого удерживали в квартире, угрожая предметом, похожим на оружие.

Пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение
Узнать подробнее

Материалы по теме
Задержан зверски избивший студента-медика у клуба в Асбесте рецидивистПохитивший супругу бизнесмен избил бухгалтера в ЕкатеринбургеНабросившемуся с ножом на медиков «скорой помощи» свердловчанину грозит 5 лет тюрьмы
#Свердловская область#Криминал#Похищение#Подозреваемые#Убийство#Общество#Каменск-Уральский#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25