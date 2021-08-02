За нападение на полицейского в отделении тагильчанину грозит до 5 лет тюрьмы

Следствие считает, что мужчина был доставлен в отдел в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции попытался успокоить подозреваемого, но он повел себя агрессивно и напал на него, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Следственный комитет Свердловской области.