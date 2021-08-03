130 свёртков с наркотиком были изъяты у закладчика в Нижнем Тагиле

Позже к работе с задержанным подключились оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков. Было выяснено, что парень в этот день около 12 часов дня прибыл в Нижний Тагил, чтобы разложить закладки с наркотическим веществом, которое он тем же способом получил в Екатеринбурге. Задержанный снял квартиру на сутки в Выйской части Ленинского района и вскоре отправился делать закладки.