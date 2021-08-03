TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

130 свёртков с наркотиком были изъяты у закладчика в Нижнем Тагиле

3 августа 2021, 08:47
Фото: 1МI
23-летний житель Екатеринбурга был задержан в Нижнем Тагиле в связи с найденными у него наркотическими веществами.

Мужчину сотрудники ППС заметили около 18:00 во время патрулировании около жилого дома на улице Быкова. Завидев полицейских, парень быстро развернулся и побежал в противоположном направлении. Сотрудники правопорядка бросились ему вслед, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Убегавший перескочил через трамвайные рельсы и выбежал на противоположную сторону улицы, где попытался скрыться за домами.

Один из патрульных заметил, как парень что-то бросил в кусты и на какое-то время пропал из вида. Однако вскоре он нашёлся спрятавшимся в кустах и был задержан.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек является гражданином одной из бывших союзных республик. Документы у него в порядке, в наличии также есть действующая регистрация в Екатеринбурге.

Патрульные вместе с задержанным пришли к месту, где он что-то обронил. Там оказался белый полиэтиленовый пакет, в котором находились пять небольших свёртков, перемотанных чёрной изолентой.

Сотрудники ППС незамедлительно вызвали на место следственно-оперативную группу для фиксации противоправных действий.

Позже к работе с задержанным подключились оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков. Было выяснено, что парень в этот день около 12 часов дня прибыл в Нижний Тагил, чтобы разложить закладки с наркотическим веществом, которое он тем же способом получил в Екатеринбурге. Задержанный снял квартиру на сутки в Выйской части Ленинского района и вскоре отправился делать закладки.

При обыске в съёмной квартире оперативниками была найдена в шкафу толстовка, в кармане которой был белый полиэтиленовый пакет с такими же маленькими свёртками с чёрной изолентой. Всего в присутствии понятых полицейские насчитали 130 свертков.

Эксперты Межмуниципального управления МВД исследования установили, что в изъятых свёртках находился героин. В общей сложности масса запрещенного вещества составила не менее 50 грамм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств. Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в июле 2021 года в Пышме на АЗС полицейские нашли наркотики у 50-летнего мужчины, который находился в неадекватной компании. Кроме того, выяснилось, что мужчина безработный и был неоднократно судим. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В Пышме случайно задержали безработного с крупной партией наркотиков
Узнать подробнее

Материалы по теме
Наркотики из Китая заказал по почте житель Нижнего ТагилаБанда из 15 человек обвиняется в распространении наркотиков в Свердловской областиЛишенный детей тагильчанин Максимов обвинил пасынка в подбрасывании наркотиков
#Наркотик#Уголовное дело#Героин#Свердловская область#Закладка#Следствие#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25