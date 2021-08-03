Баскетболист Карпенков: об игре в Токио, призе в 2,5 млн руб и жизни на Олимпиаде

По его словам, сначала было разочарование от результата, ведь не хватило совсем немного. «Но потом уже пришло осознание, что мы зашли так далеко и оказались на втором месте. Сделали то, чего по сути от нас никто не ожидал. У нас серебро, мы молодцы», — сказал спортсмен.