tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа 2021,, 10:41

Published 3 августа 2021,, 10:41

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Баскетболист Карпенков: об игре в Токио, призе в 2,5 млн руб и жизни на Олимпиаде

3 августа 2021, 10:41
24-летний баскетболист, игрок Свердловского «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья Карпенко поделился с изданием «Комсомольская правда» своими впечатлениями от Олимпиады.

Мужская сборная ОКР по баскетболу 3×3 заняла второе место на Олимпиаде в Токио, напоминает КП-Екатеринбург. Спортсмены были в шаге от победы, но в финале их обошла команда Латвии (18:21).

По его словам, сначала было разочарование от результата, ведь не хватило совсем немного. «Но потом уже пришло осознание, что мы зашли так далеко и оказались на втором месте. Сделали то, чего по сути от нас никто не ожидал. У нас серебро, мы молодцы», — сказал спортсмен.

Карпенков сообщил: за второе место полагается 2,5 млн руб. и автомобиль. На вопрос журналиста о том, достойная ли это награда, ответил: «Ничего себе! У меня таких денег никогда не было».

На игре произошел инцидент: у спортсмена порвал порвался кроссовок. «Я шагаю в сторону по трехочковой дуге вслед за соперником и чувствую, что нога резко проваливается и выскальзывает. Смотрю, вся внешняя сторона порвалась. Кто-то из наших крикнул «Док! Тейп!», и я замотал кроссовок тейпом.

«Больше всего в плохом смысле поразили кровати и дома из картона в Олимпийской деревне, тесные душевые. Но, несмотря на условия, все было интересно посмотреть, погулять», — рассказал спортсмен.

Карпенков отметил, что в клубе ждет особого к себе отношения к себе. «После поздравления буду вкалывать наравне со всеми», — добавил он.

#Спорт
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30