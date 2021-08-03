Дегтярев добился для оборонных заводов Хабаровского края крупных федеральных заказов

Так, Амурский судостроительный завод смог заключить контракт на строительство военных судов на сумму 630 миллиардов рублей. Как сообщает transsibinfo.com, согласно такой договоренности, предприятие должно выпустить для Министерства обороны 6 корветов до 2028 года. Договор был заключен во время недавнего визита в регион главы Минобороны Сергея Шойгу.