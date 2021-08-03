Дегтярев добился для оборонных заводов Хабаровского края крупных федеральных заказов

Теперь предприятия края обеспечены работой как минимум на несколько лет вперед.
Так, Амурский судостроительный завод смог заключить контракт на строительство военных судов на сумму 630 миллиардов рублей. Как сообщает transsibinfo.com, согласно такой договоренности, предприятие должно выпустить для Министерства обороны 6 корветов до 2028 года. Договор был заключен во время недавнего визита в регион главы Минобороны Сергея Шойгу.
Выполнение договоренностей по этому проекту позволит Хабаровскому краю получить прибыль в размере более 15 миллиардов рублей только в виде налогов, а предприятие получит полную загруженность работой минимум на ближайшие семь лет, благодаря чему будет модернизировано производство и освоен выпуск военной техники нового образца.
Другое предприятие краевого центра, авиационный завод имени Юрия Гагарина, будет вести производство самолетов V поколения Су-57. Благодаря данному масштабному заказу мощности завода будут непрерывно работать до 2028 года.
Помимо этого, налаженное сотрудничество главы Хабаровского края с ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация”, в составе которой числится и авиационный завод Комсомольска-на-Амуре, позволило руководству региона вовлечь корпорацию в реализацию проектов по социально-экономическому развитию города. ПАО “ОАК” планирует направить более 600 миллионов рублей инвестиций в благоустройство города, в том числе ремонт дворов и возведение детских площадок, спортивных комплексов.
Глава департамента управления проектами ФГБОУ ВО “Тихоокеанский государственный университет” Геннадий Маркелов отметил, что военно-промышленный комплекс Хабаровского края в течение последнего года получил серьезный стимул для интенсивного развития. Предприятия региона ожидают техническое перевооружение, приток новых высококвалифицированных сотрудников, увеличение заработной платы для работников предприятия и их семей.
Он подчеркнул, что продуктивное сотрудничество Михаила Дегтярева с федеральными властями позволило кардинально изменить ситуацию в регионе. Занимаясь развитием оборонной промышленности в Хабаровском крае, врио губернатора смог обеспечить населению стабильные, благополучные условия для жизни, уверенность в завтрашнем дне.