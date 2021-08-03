Экс-начальник свердловского следственного отдела скончалась на отпуске в Крымске

В 2015 году она ушла в отставку в должности подполковника юстиции, но продолжала работать в органах полиции и была ответственной по взаимодействию со СМИ.
26 июля Елена была госпитализирована с двусторонней пневмонией, предположительно, вызванной COVID-19. 3 августа ее знакомые сообщили, что она скончалась.
Она была наставником для многих следователей. Всегда могла объяснить и подсказать, что и как делать, в каком направлении вести расследование по делу, рассказал знакомый погибшей Е1.
За всю свою службу Елена Прядко не получила ни одного взыскания и имела ряд наград и поощрений.
Напомним, 2 августа от COVID-19 на 74 году жизни умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. Коллеги помогают семье в организации похорон, прощание будет проходить на Уралмаше.