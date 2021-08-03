TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-начальник свердловского следственного отдела скончалась на отпуске в Крымске

3 августа 2021, 13:40
Фото: 1MI
Бывшая начальник следствия Новой Ляли Елена Прядко умерла в больнице Крымска. 53-летняя свердловчанка находилась там в отпуске.

В 2015 году она ушла в отставку в должности подполковника юстиции, но продолжала работать в органах полиции и была ответственной по взаимодействию со СМИ.

26 июля Елена была госпитализирована с двусторонней пневмонией, предположительно, вызванной COVID-19. 3 августа ее знакомые сообщили, что она скончалась.

Она была наставником для многих следователей. Всегда могла объяснить и подсказать, что и как делать, в каком направлении вести расследование по делу, рассказал знакомый погибшей Е1.

За всю свою службу Елена Прядко не получила ни одного взыскания и имела ряд наград и поощрений.

Напомним, 2 августа от COVID-19 на 74 году жизни умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. Коллеги помогают семье в организации похорон, прощание будет проходить на Уралмаше.

От COVID-19 скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова
Узнать подробнее

Материалы по теме
Художник и преподаватель УрГАХУ скончалась в ЕкатеринбургеСкончался генеральный директор КРК «Уралец» Андрей Синецкий в ЕкатеринбургеОт COVID-19 скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова
#Следственный отдел#Смерть#Новая ляля#Свердловская область#Начальник#Коронавирус#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25