Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин зарегистрирован на выборы в ЗакСО

За сохранение депутатского кресла от Дзержинского одномандатного избирательного округу № 19 Рощупкину предстоит бороться с еще несколькими кандидатами: уже выдвинулись, но пока не зарегистрированы начальник сектора АО «УКБТМ» Анатолий Марченков от КПРФ, директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», бизнесмен Павел Хорошилов от партии «Яблоко», а также заведующая женской консультацией горбольницы № 1 Нижнего Тагила Евгения Михайлиди («Справедливая Россия — патриоты — за правду»).