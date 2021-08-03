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Из-за ДТП с фурой и «Ладой» частично перекрыто Восточное шоссе в Нижнем Тагиле

3 августа 2021, 14:53
Фото: скриншот видео ОД "Тагил без ям" "ВКонтакте"
«Лада Ларгус» врезалась в фуру на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле, на место аварии прибыли пожарные и медики.

Авария произошла в районе ТЦ «Восточный» 3 августа около 19.00, перекрыты две полосы по направлению движения в сторону Вагонки.

На месте работают сотрудники скорой помощи и пожарные. ГИБДД регулирует движение и пропускает автомобили по встречной полосе, рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы ДТП.

На кадрах видеозаписи у «Лады» замяты бампер, капот и дверь со стороны водителя, а также лопнуло переднее колесо. Пред фурой стоит автомобиль ГИБДД, а после места аварии — скорая помощь и пожарная машина.

В отделе пропаганды ГИБДД редакции Tagilcity.ru обещали предоставить комментарий позднее.

16-летнюю девушку сбил на «зебре» водитель ретроавтомобиля в Нижнем Тагиле
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Напомним, 2 августа на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагил водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она была госпитализирована с ушибами позвоночника и левого бедра.

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