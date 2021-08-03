Кандидатов от Партии пенсионеров зарегистрировали на выборы в Госдуму

В списке партии — 277 кандидатов. Их возглавляют председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, а также его заместители Андрей Широков и Владимир Ворожцов. Лидер политического объединения считает, что допуск кандидатов партии на сентябрьские выборы способствует улучшению жизни пожилых людей в России. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Кандидат экономических наук и член Партии пенсионеров Александр Васюков рад регистрации структуры. Это возлагает на него и его однопартийцев большую ответственность. Очень важно делать то, что сегодня обещают людям.
По словам Васюкова, члены партии собираются добиться отмены закона, повышающего пенсионный возраст. Россияне должны сами решать, когда им выходить на пенсию. Кроме того, существуют планы по ликвидации Пенсионного фонда. Пенсионные выплаты должны идти прямо из бюджета, а не проходить ряд этапов, где часть денег остается в фондах и не доходит до пенсионеров.
Существует необходимость ввести общий социальный кодекс. В нем нужно прописать все социальные льготы, на которые может претендовать каждый гражданин, пояснил экономист.
Сторонник Партии пенсионеров и врач-хирург Эрик Праздников назвал документ о регистрации кандидатов первым шагом к той огромной работе, которую нужно сейчас проделать. Представители партии ставят правильные цели для всех россиян и предлагают конкретные способы решения задач.
По мнению председателя центрального исполнительного комитета организации «Офицеры России» Александра Михайлова, в наши дни нужно восстановить права лиц преклонного возраста и уважение к ним со стороны молодых людей.
Возраст дожития не должен быть возрастом добития. Людям приходится отказывать себе даже в самом простом, сетовал общественник.
Со своей стороны глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что поддерживает позицию Партии пенсионеров. Чиновница признает, что любой пенсионер имеет право работать.