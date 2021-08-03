Кандидатов от Партии пенсионеров зарегистрировали на выборы в Госдуму

По словам Васюкова, члены партии собираются добиться отмены закона, повышающего пенсионный возраст. Россияне должны сами решать, когда им выходить на пенсию. Кроме того, существуют планы по ликвидации Пенсионного фонда. Пенсионные выплаты должны идти прямо из бюджета, а не проходить ряд этапов, где часть денег остается в фондах и не доходит до пенсионеров.