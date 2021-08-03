Лишен прав на год скрывшийся с места ДТП в Нижнем Тагиле водитель

Затем водитель с места ДПТ скрылся, однако сотрудники ГИБДД отыскали его. Нарушителем оказался водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», 1989 года рождения. Ранее тагильчанин привлекался к административной ответственности восемь раз. По его словам, он испугался, совершив аварию и уехал, чтобы избежать ответственности.