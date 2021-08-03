Покупка квартиры в Челябинске в ипотеку: плюсы и минусы

Под ипотекой подразумевается вид кредита, предполагающий, что право собственности на недвижимость получает тот, кто покупает квартиру, а банк берет ее в залог до полной уплаты кредита. Политика банков в области ипотечного кредитования в разных регионах практически не отличается. Все банки, которые ведут деятельность на территории России, должны иметь соответствующую лицензию. Отличия могут быть в условиях, которые предлагает какой-либо банк. Как и в большинстве регионов, ипотека в Челябинске предполагает, что клиент не сможет без согласия банка совершить какие-либо сделки на квартиру в залоге. Чтобы сделать это, человеку понадобится согласие банка.