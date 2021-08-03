После нападения охраны на ребенка в ТЦ Екатеринбурга организована проверка

Несмотря на то, что каких-либо заявлений в полицию по данному инциденту не поступало, правоохранительные органы зарегистрировали информацию о нападении охраны на ребенка в торговом центре на улице Краснолесья в Екатеринбурге, о которой сообщили ряд СМИ.