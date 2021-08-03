После ссоры с родственниками 46-летний мужчина ушел из дома и пропал в Нижнем Тагиле

Разыскивается 46-летний Василий Овчинников, который ушел из дома в поселке Леневка под Нижним Тагилом. Будучи нетрезвым, тагильчанин 28 июля 2021 года повздорил со своей матерью, взял телефон, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении.