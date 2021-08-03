Превышений ПДК нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 августа

По итогам коротких замеров диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, индекс диоксида азота был от 0,1 до 0,8. Мы произвели длительные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +22 градуса и западном ветре со скоростью два метра в секунду. Концентрация диоксида азота в воздухе была 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3.