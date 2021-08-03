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Превышений ПДК нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 августа

3 августа 2021, 12:17
Во время 2-минутных замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,8. О результатах 20-минутных замеров читайте в материале TagilCity.ru.

По итогам коротких замеров диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, индекс диоксида азота был от 0,1 до 0,8. Мы произвели длительные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +22 градуса и западном ветре со скоростью два метра в секунду. Концентрация диоксида азота в воздухе была 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3.

Диоксид азота — это желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. В холодной среде не имеет цвета. способен приводить к существенным изменениям в организме человека. Вещество относят к острым раздражителем, а также характеризуют общетоксическим действием. Оно вредит органам дыхательной системы. Может привести к слабому раздражению слизистых оболочек глаз и носа, отеку легких, к изменениям состава крови и уменьшению содержания гемоглобина.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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