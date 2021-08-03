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Ребенка на роликах повалили на пол охранник и уборщица в ТЦ Екатеринбурга

3 августа 2021, 05:09
Фото: Яндекс.Карты
Катавшегося на роликах мальчика сбили с ног, а затем утащили в подсобку сотрудник охраны и уборщица одного из торговых центров Екатеринбурга. Инцидент сняли на видео очевидцы.

По словам других посетителей торгового центра «Академический», несовершеннолетнего ребенка затолкали в подсобку силой. Мальчик катался по зданию на роликах, что, судя по всему, не понравилось охране и другим сотрудникам.

Да, возможно, он нарушил правило ТЦ и катался на роликах, но это не дает взрослым права нарушать закон и хватать ребенка, комментирует произошедшее автор видео.

Напомним, в конце мая бейсджампера задержала охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге, тем самым предотвратив прыжок с крыши. Парень был передан полиции.

Бейсджампера задержала охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Академический#Ребенок#Тц#Охрана#Общество#Мальчик#Новости УрФО#Происшествия
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