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Суд не изменил решение о лишении тагильчанки с инвалидностью последнего жилья

3 августа 2021, 10:56
Фото: pixabay.com
Решение суда о лишении Галины Казанцевой единственного жилья осталось без изменения. Такое решение вынес Ленинский районный Нижнего Тагила после апелляции ее сына. Семья женщины с инвалидностью намерена продолжить борьбу за жилище.

28 июля состоялось судебное заседание, в котором рассматривался иск о признании незаконным решения судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер принудительного исполнения. Акт передачи жилого имущества 65-летней Галины Казанцевой в собственность 61-летней Ларисы Лошкаревой — бывшей снохи пенсионерки, не был отменен.

Очень жаль, что даже допросы понятых не помогли добиться справедливости. В ходе допросов они заявляли, что содержание актов о передаче жилья им представлено не было, кто-то его даже не подписывал,рассказал редакции TagilCity.ru сын Галины Казанцевой Алексей Николайчук.

Об истории Галины Казанцевой редакция TagilCity.ru писала не раз, женщина даже выходила на одиночный пикет, в защиту своего жилья. Казанцевой 65 лет, у нее нет прямого зрения, она инвалид второй группы. После развода с ее сыном, Лариса погасила ипотеку, которая была оформлена совместно с Алексеем, когда они находились в браке.

После развода решением Ленинского районного суда, Алексей остался должен бывшей супруге 980 тысяч рублей: за половину стоимости машины, которая была приобретена, находясь в официальном браке и 50% от стоимости жилища. Квартира, из которой выселяют пенсионерку, до 2016 года была записана на ее сына Алексея, после развода он переписал ее на мать. Сейчас бывшая супруга мужчины выселяет бывшую свекровь-инвалида из единственного жилья.

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