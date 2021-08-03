Суд не изменил решение о лишении тагильчанки с инвалидностью последнего жилья

Об истории Галины Казанцевой редакция TagilCity.ru писала не раз, женщина даже выходила на одиночный пикет, в защиту своего жилья. Казанцевой 65 лет, у нее нет прямого зрения, она инвалид второй группы. После развода с ее сыном, Лариса погасила ипотеку, которая была оформлена совместно с Алексеем, когда они находились в браке.