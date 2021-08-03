Суд выпустил по УДО убившего тагильскую модель фотографа Лошагина

Напомним, в 2013 году Юлия Прокопьева пропала, а вскоре была найдена мёртвой в лесу на 13-километре Старомосковского тракта. Следствием было доказано, что в ходе ссоры Лошагин нанёс ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, вследствие чего женщина скончалась. Лошагин вывез её тело в лес и поджёг его.